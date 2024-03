Selle saate peamine teema on Euroopa reageeringud Ukraina sõjakeerisele ning Ukraina sõja võimalikud arengud.

Euroopa on surve all ning tõsise luurerünnaku pidev sihtmärk. Siseministri auto purustamine Venemaa eriteenistuste juhitud võrgustiku poolt ja Saksamaa sõjaväelaste pealtkuulatud kõne avalikustamine on vaid mõni näide.