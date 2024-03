Jah. Ukrainlastel on kõigepealt vaja, et nad saaksid lääne abi, kuna nende sõjatööstus on suures osas purustatud. Midagi nad küll taastavad, näiteks droonide tootmise on nad hästi käima läinud, elektroonilise sõjatööstuse ka. Paraku sõltuvad droonid väga palju ilmast, sest droonid peavad reeglina nägema sihtmärke. Aga eks see võti ju Donetskis ole, et kui head on need positsioonid, mida ukrainlased suutsid ette valmistada Avdijivka alt taandudes. Ukrainalased olid neid Avdijivka ja Marinka positsioone hoidnud 10 ja need olid sisse tulistatud, kõik teadsid. Nüüd on uus olukord ja on vaja see Vene taktikaline edu seisma saada.