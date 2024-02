Prantsusmaa on küll meie oluline liitlane, aga kui analüüsida, kas tal on poliitilist tahet, sõjalist jõudu ja diplomaatilist mõjuvõimu meie liitlaste seas, et midagi sellist praktikas teostada, siis ma julgen küll väita, et ei ole. Sellel väljaütlemisel on aga ka omad plussid. Siiani on ju lääneriikide juhid olnud täiesti ettearvatavad. Nende käitumine on Venemaa jaoks 100 protsenti ettearvatav. Just seetõttu ei hoiagi Venemaa NATO piiridel mingeid vägesid. Väed on hõivatud Ukrainas, ka Pihkvas on praktiliselt vaid paari pataljoni jagu ajateenijaid. See ei ole sõjaline valmisolek NATO suunal. Seetõttu on mõningane ettearvamatus isegi hea, et Venemaa ei oleks enam sajaprotsendiliselt veendunud, et NATO midagi ette ei võta. Kui see ettearvamatus on nüüd 98 protsenti, sunnib see Venemaad hoidma valmisolekut ka NATO suunal.