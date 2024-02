MIS UUDIST? ⟩ EiK: sõjast alates olen uudiseid lugenud, ei ole mul mingit väsimust

Tema uus lugu «Hülgehall» on väljas. See on kummardus tema vanaisa loomingule, sünnipäevakink tema emale ning mõni lohutav sõna neile, kes tunnevad neil aegadel hirmu või lootusetust.

«See tuli nagu välk selgest taevast, et peaks talle kummarduse tegema. Meil oli ammu mõte, et tehakse remake, kuid teeme ise paremini. Samal hetkel mängis kohvikus tema «Majakene mere ääres». Tegime ära,» rääkis EiK.

Kas sul on ka sõpru, kellega pärast Ukraina sõja puhkemist oled pidanud suhtlemise katkestama, sest nad toetavad Vene agressiooni? «Õnneks ikkagi on sõpruskond kujunenud nii, et vaated on enamvähem samad. Need, kes on uisapäisa venemeelseid asju öelnud – oleme kaugenenud. Tihti ei julgeta öeldagi,» vastas EiK.