Seega on meie jaoks on mõtlemiskoht, et kui kümned tuhanded siis elavad inimesed tunnevad südamesoovi minna üle piiri Putinit valima, siis äkki on meil liiga palju neid kohti, kust üle piiri kõndida?

Ega meil neid kohti väga palju ju alles jäänud ei ole ja Venemaa on ka teatanud, et nad panevad Narva piiripunkti kinni. Me vaatame valitsuses selle teema üle. Kui tahame, saame oma piire ikkagi sulgeda ja vastavad agentuurid selle analüüsiga ka tegelevad. Need on ikkagi meie riigi piirid ja meil on õigus oma piire sulgeda, kui selleks on vajadus. Kui me näeme, et see liikumine muutub massiliseks ja hakkab ohustama meie enda julgeolekut, siis ka käitume vastavalt. Meie võimekus oma piire sulgeda on tundides. Me ju jälgime pidevalt mõjutustegevust, mida venelased üritavad siin teha ja kui see muudab Ida-Virumaa olukorda ebastabiilsemaks, siis me ka käitume vastavalt. Me ei vaata lihtsalt pealt, vaid jälgime väga hoolikalt, mis on toimumas.

Kuidas on praegu olukord meie oma valitsuskoalitsioonis, tundub, et suhted on ikkagi uskumatult teravad?