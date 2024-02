MIS UUDIST? ⟩ Liina Vahtras: hiljuti võtsime e-residentsuse ära neilt, kes avaldasid toetust Hamasile

Eestis elab 1,3 miljonit inimest. Kui palju on e-residente? «E-residentsust on ligi 10 aasta jooksul väljastatud 111 000 inimesele,» vastas Vahtras. Päris kõik nad ei ole e-residendid, sest seda väljastatakse viieks aastaks. Praegu on kehtivaid e-residente ca 60 000.

Seda saab siis taotleda iga inimene, kes ei ole Eesti riigi kodanik? «Saab taotleda online'is. Politsei teeb taustakontrolli. Üldiselt on ei ütlemise protsent 8,» selgitas Vahtras.

Kas igast riigist saab e-residendiks hakata? «Mitte päris igast riigist. Täna ei saa Venemaa ja Valgevene kodanikud, Põhja-Korea ka ei saa,» vastas Vahtras.

Mis on see väärtuspakkumine? «Me avame neile Eesti digiühiskonna ja ettevõtluskeskkonna. Ta on võti Eesti digiühiskonda ja siin majandusruumis toimetamiseks,» vastas Vahtras. Nad teevad Eestis oma ettevõtte.

Kuidas see siis välja näeb, kas nad peavad ennast sisse registreerima? «See kaart on sama turvaline nagu meie ID-kaardid. See allkiri, mida nad annavad, on sama turvaline ning juriidiliselt kehtiv,» rääkis Vahtras.

Pangakontode puhul otsustavad pangad aga ise, ent neile on oluline, et e-resident oleks seotud Eestiga.