Saates Õhtu! räägib eestlasest Ukraina võõrleegioni eriväelane, milline on tema elu sõjapiirkonna kaevikutes. Saame teada, kui hea tummfilmi näitleja on Märt Avandi. Hindama hakkavad Lauri Liiv, Nele-Liis Vaiksoo ja Johan Randvere. Lisaks saab Jüri oma tahtmise! Piret peab lõpuks mereandi proovima - menüüs on Merisiilik!