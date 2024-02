MIS UUDIST? ⟩ Olga Temnikova abieluvõrdsuse sokke võib üsna pea Kumust leida

Näiteks «Hetke» kunstnikud peavad nüüd ka oma järgmisi teoseid teatud tasemel hoidma. «Kui kunst või visuaalne projekt ületab uudistekünnise, siis see on õnnestunud,» rääkis Temnikova. Tema sõnul on see pigem sotsiaalne projekt. Kus on kunst? «Üldiselt räägitakse, et kunst on vaba. Siin ta täidab nagu funktsiooni, kuid see ei ole full frontal tekstiga, et Putin on loll,» kirjeldas Temnikova. «Praegu ei ole kunstis piirid nii selged ja mulle see meeldib,» rääkis ta.

Kas Banksy on juba vana asi? «Graffiti-kunst on tänavakunst. Ta asju müüakse oksjonitel. I think he is a nice guy. Ta on suur kunstnik ja nähtus,» vastas Temnikova. Kas teda on liiga palju – kas kunstnikul on parem, kui üks suur teos aastas või tuleb palju toota? «Ma arvan, et tuleb palju tuleb. Nüüd on meil linn varemeid lihtsalt täis,» vastas Temnikova. Ta lisas, et talle meeldib ebamugav kunst. «Ükskõik, mida sa seina ei pane, siis paari nädala pärast on see tapeet,» rääkis ta.