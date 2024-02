SÕJASTUUDIO ⟩ Rainer Saks: Vene väejuhatus sunnib ilmselt lennuväge suuremaid riske võtma

Ukrainlaste teatel õnnestus neil korraldada raketirünnak Vene vägede koondumiskohta. Kui suured olid venelaste kaotused?

See juhtus Volnovahha asula juures, kus stepi alal on lagedamad kohad ning kus venelased treenisid oma vägesid enne rindele saatmist. Seal oli rivistus ja Ukraina ulatus oma HIMARS-süsteemidega sinna tulistama. Oluline on seejuures, et nad suutsid kiiresti hankida info sõdurite kogunemise kohta ja selle kiiresti edastada. Praegustel andmetel sai surma vähemalt 65 Vene sõdurit. Kuna seal toimus kahe roodu rivistus, oli kohal maksimaalselt 200 sõdurit. Haavatute arv pole teada, aga sellised mittelahingulised ühekordsed kaotused on venelastele eriti valusad. Viimane selline oli tükk aega tagasi.

Venelased on teatanud, et võtsid edukalt tagasi Dnipro idakaldal ukrainlaste käes olevad sillapead. Ukraina on selle uudise tagasi lükanud.

Ei ole kahtlust, et Ukraina on suutnud neid sillapäid hoida. Selle kohta on väga erinevat infot, kuna pildi teeb segasemaks see, et Dnipro delta aladel käib pidev võitlus saarte pärast. Kelle käes on saared, sellel on rohkem võimalusi üle jõe liikuda. Venemaa on teinud väga suuri pingutusi selleks, et saada Dnipro akvatoorium kuidagi oma kontrolli alla tagasi.

Suures pildis on ukrainlaste edu võti selles, et nad on suutnud hoida Dnipro läänekaldal venelaste käes olevat ala suurtükitule all. Lisaks opereerib seal ka Ukraina lennuvägi. Venemaa ei ole suutnud sellesse piirkonda paigutada tavapärast suurtükiväge. Väga suur tagasilöök oli siis, kui Ukraina tulistas selles piirkonnas alla mõned Vene lennukid, mis tähendab seda, et ka lennukitega on selle piirkonna pommitamine keeruline. Kui venelased üritavad pommidega kaugemalt rünnata, siis tabavad nad väga tihti oma vägede positsioone.

Vene väejuhatuse jaoks on see ennekõike just psühholoogiline probleem, sest kui ukrainlased suudavad sillapead säilitada, siis edasi tungides on väga kerge lõigata ära Krimmi ja Lõuna-Ukraina ühendused. Nii et Ukraina on loonud olukorra, kus Vene väejuhatus on sunnitud ründama, aga neil puuduvad selleks head eeldused ning selle tulemusena tekivad ebaproportsionaalselt suured kaotused. Ukrainlased ei hakka praegu kindlasti suurte vägedega jõge ületama, vaid kasutavad olukorda nii nagu Avdijivka juures, kus Venemaa oli otsustanud, et ta ründab seal igal juhul, vaatamata sellele, et kaotused on oluliselt suuremad kui edu, mida nad saavutavad.