Seda muidugi ei juhtunud ja sellega me üllatasime Putinit. Oma visa vastupanuga üllatasid teda ka ukrainlased. Nüüd on tal alles jäänud vaid uskumus, et aeg töötab tema kasuks. Autokraadid on ju ikka uskunu, et kui demokraatiates tulevad valimised, siis minetavad nad oma fookuse, ei suuda püsida ühtsena ja seejärel toimub mingisugune kollaps. Me peame selle argumendi nüüd seljatama. Leidma mooduse, kuidas rakendada selliseid poliitikaid, mis juba iseenesest kommunikeeriksid meie pikaajalist püsivust. Ma arvan, selle saavutamiseks on meil üskjagu asju ka töös. Kui me selle aeg töötab tema kasuks argumendi suudame veenvalt ümber lükata ja näidata et pikas perspektiivis töötab aeg just demokraatiate kasuks, siis küllap jõutakse ka Venemaal järeldusele, et valitud kurss on perspektiivitu ja nõnda nad oma eesmärke ei saavuta ning neil tuleb kurssi vahetada. Meie eesmärgid ei ole ju laiaulatuslikud, meie eesmärgid ei puuduta midagi enamat, kui Venemaa tagasiminemist Venemaale. Ei midagi rohkemat. Aga ei midagi vähemat ka.

Kui palju on Euroopas veel neid, keda tuleb veenda, et aega enam ei ole, Ukrainal on laskemoon otsas, nüüd tuleb tegutseda kiiresti?