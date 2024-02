«Ma olen seda meelt, et ostke pilet ja ärge lunige kutseid. Ostke pilet! Kui piletid on kallid, siis tehke valik. Maailmas ei ole mingit eeldust, et üks inimene peab jõudma Taylor Swifti kontserdile ja ka Metallica kontserdile. Need on kaks erinevat asja ja võib valida ühe, kui ei jõua sellel aastal mõlemale, siis võib ka järgnevatel minna,» tõdes Kubits.

Teiseks ei peaks ka loojate puhul väga kauplema. «Meil on Holger Marjamaa, kelle üle me oleme uhked ning ta on harva Eestis. Ärme kauple! Kui see on see hind, siis see on see hind. Eesti korraldajad peaks ka seda honoraritrendi vedama. Mitte aga nii, et tule Eestisse ja kutsume tasuta kokku palju inimesi, et me maksame sulle vähem, siis sa seal New Yorgis teenid. Dikteerime ise selle hinna, see on väärikuse küsimus,» rääkis Kubits.