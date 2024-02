Saates «Õhtu!» on täna külas mees, kelle tööks on surmajärgsete, kuritöö- ja õnnetuspaikade koristamine! Istume autosse, mille maksimaalseks sõidukiiruseks on 100km/h ja hinnaks 400000€. Lisaks uurime, mis oleks maailmas teisiti kui kalendrist puuduks 29 veebruar. Vastuseid annab füüsik Aigar Vaigu.