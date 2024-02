Zalužnõi on rohkem strateegiline, tema kirjatükid tuleviku sõjapidamisest näitavad, et ta küll näeb suurt pilti, aga lahendust ta sellele praegusele patiseisule leidnud ei ole. Kindral Sõrskõi on kogu aeg olnud Zalužnõi kõrval ehk ta ei ole mees metsast ega kusagilt poliitilistest ringkondadest. Just Sõrskõi oli see, kes organiseeris nii Kiievi kaitsmist, kui territooriumite vabastamise operatsiooni Põhja-Ukrainas. Tema oli ka see, kes 2014. aastal mehed Debaltseve kotist välja aitas. Nii et tegemist on väga pikaajaliselt Ukraina kaitseväes juhtival kohal töötanud ohvitseriga. Zalužnõile võis saatuslikuks saada asjaolu, et ta oli presidendi jaoks võib-olla natuke liiga populaarne, aga seda me ei oska hinnata. Presidendi vaba voli on otsustada, kes on ülemjuhataja ja ma usun, et Sõrskõi saab sellega edukalt hakkama.

Sõrskõi puhul on lihtsalt väike murekoht see, et ta on Venemaal sündinud ning kasvanud ja hiljem Ukrainasse kolinud. Tema isa oli ka kaitseväelane. Ta on vene rahvusest ja tema vanemad ning vend on senini Venemaal. Sarskõi peab arvestama sellega, et tema perekonna suhtes võivad hakata toimuma mingid repressioonid ja see seab ta tegelikult päris keerulisse olukorda. Aga iseenesest on tegemist väga võimeka ohvitseriga ja nii palju kui mina olen aru saanud, siis tema fookus ongi natuke teistsugune kui Zalužnõil. Ta on välja öelnud, et ta tahab hoida inimelusid ehkki tema Bahmuti kaitsmise operatsioon on väga palju kriitikat saanud, sest seal sai väga palju ukrainlasi hukka. Teisalt on tema enda argument, et seal peatatigi tegelikult venelaste suur pealetung ja samuti oli seal wagnerlaste lõpu algus. Ma arvan, et sellel on ka oma tõsi taga. Nii et vaatame kuidas minema hakkab. Ta on öelnud, et tahab korda seada logistika ja vägede roteerumise kaitselahingus ehk et inimesed saaksid ka puhata. Ühtlasi soovib ta panna raskuskeskme moodsale tehnoloogiale ja see on üks koht, kus tal on absoluutselt õigus. Ka Euroopa ja Ameerika Ühendriigid peavad Ukraina abistamisel suunama ka oma fookuse just moodsale tehnoloogiale.