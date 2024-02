MIS UUDIST? ⟩ Sven Grünberg: nüüd on tehtud üsna äärest ääreni kõiksugu tempe

Ent selleks, et mõista, mis on ekstreemsus, siis inimene peab oma teadvust arendama. «Kellelgi ei ole õigust olla rumal! Inimene peab ennast arendama, see on inimese kohustus. Põhjus on selles, et kõik halb lõppkokkuvõttes siin maailmas, ka tänased paljud ebameeldivad uudised, tulenevad rumalusest. Kõige üldisemalt öeldes seisneb ka näiteks selles, et Putin ei saa aru, et inimkond on üks organism. See on sama nagu see, et üks sõrmerakk teeb teisele halba ja läheb teda tapma. Milline jaburus see oleks? Et meie organismi sees rakud hakkavad üksteist tapma. Aga riigijuhid ei saa sellistest asjadest aru,» rääkis Grünberg.

Kas peaksime suutma üleval hoida väikeseid koole? «Ma ei ole õige inimene üldistavalt kaasa rääkima, aga Metsküla kooli teema on mind küll puudutanud ja selles mõttes olen ma kindlasti nende inimestega päri, kes seda kooli teevad. Kui on selline tahtmine teha ja särasilmil neid asju aetakse, kuid kelleltki üleliia palju raha ei nõuta, siis selle takistamine on... kas just kuritegu, kuid sinnakanti,» vastas Grünberg. Ta lisas, et ta toetab väikekoole ja seda tüüpi ettevõtmisi. Ta lisas, et muidugi on ka nõukogude ajast suured koolimajad, mille hooldamine on hirmus kulukas. Tema sõnul on ka näiteks kultuurimaju ehitatud liiga palju samasuguse tüpaažiga. «Jälle ehitatakse liiga uhket uusehitist. See mulle jällegi ei meeldi,» selgitas ta.

Kuidas heliloojate maailmas tehisintellektiga lood on? «Küsimus on selles, et kes on see programmeerija ja mida ta taotleb ning millised on tema teadmised,» vastas Grünberg.