MIS UUDIST? ⟩ Urmas Vadi: saadame punamonumendid Venemaale tagasi, et nad ei kiusaks meie Kaja enam

Venemaa siseministeerium algatas kriminaalasja Eesti peaministri Kaja Kallase (RE) ja riigisekretär Taimar Peterkopi vastu, kirjutab Rus.Postimees. «Esimest korda ajaloos on Venemaal tagaotsitav teise riigi peaminister, Eesti peaminister Kaja Kallas, kes on seisnud selle eest, et eemaldada avalikust ruumist Nõukogude monumendid. Lisaks temale otsivad Vene võimud taga Eesti riigisekretäri Taimar Peterkopi,» kirjutas Mediazona.

«Mida võiks teha? Äkki võiks kõik need punamonumendid ja viisnurgad kokku koguda ja Venemaale tagasi saata, äkki nad siis rahunevad maha ja ei kiusa meie Kaja enam. Teda nagunii kõik kiusavad taga, eestlased ja nüüd venelased ka,» pakkus Vadi lahenduse välja.

Vadi kuulub ka kirjanike liitu. Hiljuti kirjutas Postimees, et Smuuli bareljeef sai juurde kommenteeriva tahvli. «Sellega on nüüd hästi! Ta on parem kui kunagi varem on olnud,» leidis Vadi. Tema sõnul on väga hea lahendus, et nüüd on lisatahvel juures. «Võikski edasi arendada seda ja teha küüditajatest kunstnikest, kirjanikest ja lavastajetst seina, kes on omal alal väga head olnud, kuid kel on ka pahupool. Võikski olla sein, kus on nende teosed kirjas ja nende teod kõrval,» selgitas Vadi.