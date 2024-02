Kui automaksule tuleb tuhandeid muudatusettepanekuid, siis ilmselt lähete te taas usaldushääletuse teed, aga siis võib president jätta seaduse välja kuulutamata, sest ta on juba varem olnud automaksu suhtes kriitiline?

Ma hetkel ei ruttaks sündmustest ette. Teeme kõigepealt esimese lugemise ära, siis on kõigil võimalik teha muudatusettepanekuid. Vaatame kui palju neid tuleb ja kui neid tuleb meeletu arv, eks me siis proovime ka opositsiooniga kompromissi otsida. Kui neile see ettepanek ei meeldi, saavad nad pakkuda ka omi alternatiive, aga alternatiiv ei saa olla see, et elame rohkem võlgu.

Ühel hetkel tuleb teil siiski otsustada, millega kaetakse see 400 miljonit, mida praegu ei ole. Ilmselt siin palju variante ei ole, tuleb tõsta makse või võtta laenu, kummale poole praegu kaldutakse?

Me leppisime kokku, et kõik kolm koalitsioonipartnerit saavad rahulikult arutada, milliseid variante nemad eelistavad, nii et ma kindlasti meedia vahendusel arutelusid pidama ei hakkaks. Aga põhimõtteliselt on kolm varianti, kas tõsta mingeid makse, hoida kokku kulutusi või tuleb natuke rohkem laenu võtta. Meie esimene eelistus on, et kõigepealt peab avalik sektor näitama eeskuju ehk kui on võimalik muuta avalikku sektorit kusagilt efektiivsemaks, on võimalik kokku hoida, siis tuleb seda teha. Me loomulikult saame aru, et nii suurt summat tervikuna kokku ei ole võimalik hoida.

Te tegite juba selle aasta eelarve puhul ministeeriumitele ettepaneku hoida kokku, tegelik elu näitas, et neid kokkuhoiu kohti väga ei leitud, ilmselt ei leita neid ka edaspidi.

Selleks on meil ministrid ametisse nimetatud. Iga minister peab vastutama oma valdkonna eest ja kui on üldine kokkulepe, et hoitakse kokku, tuleb seda teha. Meil on käimas eelarve revisjon, et teha selgeks, kuhu ministeeriumid kulutavad ja kas kuskilt on võimalik midagi efektiivsemalt teha. Esimesena viiakse see revisjon läbi rahandusministeeriumis, sotsiaalministeeriumis ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. Ma kindlasti ootan seda tulemust.