Kõige lihtsam vastus on, et me renoveerime targalt. Me peame Eesti tarkvaralist digiriigi poolt kasutama võimalikult targalt ja jätkusuutlikult – vaatama, millised rakendused on endiselt kasutatavad ja kas on selliseid, mida saab lihtsalt edasi arendada. Mingitel puhkudel on ilmselt otstarbekam süsteem üles ehitada nullist. Paralleelselt käib meil ka nulleelarve protsess, mille käigus me vaatame üle, kas osutatavad teenused on vajalikud ega ole dubleerimist. Dubleerimised tekivad pahatihti sellest, et erinevad ametiasutused teevad õiget asja, aga pildid ei pruugi alati kokku minna. Ülevaatamine annab meile võimaluse need pildid ühitada ja leppida kokku, et edasi tegutseme teenuste arendamisel koos.

Mida personaalne riik inimestele annab?

Meil on digiriigi kogemus olemas. Kui me kahetuhandendate alguses alustasime, olid arutelud samasugused, et miks meil seda vaja on ja ega digiriik ju riiki kaitse ega posti koju vii. Praegu võime öelda, et digiriigi arendamisest kokku hoitud raha on päris täpselt välja arvutatud, säästame aastas 2 protsenti oma SKTst. See on ju ühiskonnakorralduse küsimus, me oleme sellega nii harjunud, et ei pane seda enam tähelegi.

Personaalse riigi kujundiks sobib hästi tammepuu, mille nähtav osa ehk tüvi ja võra pakuvad inimestele vajaliku vastavalt nende soovidele, juured on aga kõik, mis teenuse inimeseni toob. Riigi keerukus toimub taustal ja inimene ei pea kolama killustunud info ja teenuste vahet, et oma soovideni jõuda. Kui küsida, mis võiks olla selle tamme praktiline väljund reaalses elus, siis selleks on üha enam meie nutiseadmed. See mRiik, mida me ehitame ja mille esimesed teenused saavad kättesaadavaks juba sellel suvel. Kuhu me püüdleme, on see, et ükskõik mis suhe või küsimus sul riigiga on, siis on see tegelikult sinust kolme pöidlaliigutuse kaugusel. Need kolm pöidlaliigutust võimaldavad sul selle paljuharulise tamme erinevate okste vahel võimalikult lihtsalt liikuda.