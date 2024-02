Täna saates Õhtu!



Pöörame Eesti Laulu võiduloo "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" jazzi võtmesse!



Kas teadsite, et kokkadel on oma treenerid - kuidas valmistutakse suurteks võistlusteks ja mis on treeneri roll räägime mitmeid kokkasid treeninud Emmanuel Wille'ga.



Avalikustame Tähtede Täht järgmised osalejad!