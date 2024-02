President Zelenskõi on loomulikult see, kellel on selles küsimuses viimane sõna ja ta teab väga hästi, millised kaalutlused on mängus. Kindral Zalužnõi on väga populaarne ja nüüd ongi küsimus, kuidas hinnata tema tegvust selle kahe aasta jooksul. Loomulikult ollakse pisut närvis, sest rindejoon on takerdunud ning tekkinud patiseis, mis sobib Venemaale, kuid mitte Ukrainale. Ukraina tahaks rohkem territoriaalseid võite. Ukraina soovib edeneda maismaakoridoris, ka Donbassis. See eelmise aasta vastupealetung, mida me kõik suurte lootustega ootasime, väga suuri territoriaalseid võite Ukrainale ei toonud, kui üldse. Nii et järelikult president Zelenskõi peas võivad käia mõtted, et on vaja mingisugust muutust. Ta ju ei räägi mitte ainult relvajõudude juhatajast kindral Zalužnõist, vaid muutustest laiemalt. Muutustest nii relvajõududes, aga ka muudes struktuurides. Võib-olla ta mõtleb mitme väga kõrgel ja vastutaval kohal töötava isiku väljavahetamist, et tuua mingeid radikaalseid muutusi. On keeruline ette ennustada, kas see väljavahetamine tuleb ja kui see tuleb, kui kasulik see on Ukrainale. Kui efektiivne see lõpuks on.