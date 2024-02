MIS UUDIST? ⟩ Tuleva juht Tõnu Pekk: parandamise asju on veel ja minu arust on vahva, et riik kogu aeg vaikselt nokitseb

«Me ei konkureeri kellegagi. Tegime ühistu ja pensionifondid ikkagi enda jaoks,» selgitas Pekk alustuseks Tuleva asutamise tagamaid. Ta lisas, et esmajoones konkureerivad nad ikka iseenda kui inimestega. «Me teame, et inimestel on selline häda, et neil ei meeldi koguda selle 65-aastase «mina» jaoks. Ta on selline imelik krõnksus ja kahtlane tüüp, ma parem elan oma elub praegu.»

Pensionifondi mõte on tema sõnul selles, kuidas elada nii, et praegune elu ei läheks kehvamaks ja panna seejuures natukene sääste kogu aeg kõrvale, et saaks tulevikus elada võimalikult muretut elu.

Teemat värskete, Ukraina sõjaga seotud uudiste konteksti pannes ja võimalikust sõjaohust, mis ka Eesti majandust ning siinset eluolu võivad mõjutada, rääkides tähendas Pekk, et kui inimese vara ei asu kodumaal, siis on ta tõenäoliselt paremini kaitstud.

«See on ka üks põhjus, miks näiteks Rootsi riik soovitab oma kodanikele, et mõistlik oleks oma pensioniks kogutavat kapitali hoida vähemalt kas või osaliselt väljaspool koduriiki,» ütles ta. «Tuleva pensionifondide raha on globaalselt hajutatud väljaspool Eestit.»

Muu hulgas tuli jutuks veel rahandusminister Mart Võrklaevaga (RE) seotud pensionisüsteemi muutmist puudutav uudis, mis pani paljud inimesed kõrvu teritama, kuid mille sisu tähendab, et kavandatava eelnõuga soovitakse muuta pensionifondide investeerimisreegleid pisut paindlikumaks.

«Minu arvates on [selle eelnõu puhul] tegemist sellise väikse timmimisega, millega riik peabki kogu aeg tegelema,» märkis Pekk. «Selliseid parandamise asju on veel ja minu arust on vahva, et riik kogu aeg niiviisi vaikselt nokitseb selle kallal. Seesama võimalus tõsta II samba sissmakseid – jälle üks hea asi.»

