Teine probleem on selles, et kardetakse, et Keskerakonna juhtimisel Tallinnas eestikeelsele haridusele üle ei minda.

Mul on kindlus, et Tallinna linnavalitsus tõesti töötab selle nimel, et me läheksime üle eestikeelsele haridusele selliselt, nagu seadus ette näeb. Selleni jõudmiseks on koostatud ka konkreetne tegevuskava. Seda on arutatud volikogus ja see on seotud ka eelarvega. Me teeme tõesti kõik selleks, et 1. septembril on võimalik minna üle eestikeelsele haridusele. Loomulikult on see ajaraam äärmiselt lühike ja venekeelsete koolide hulk Tallinnas on märkimisväärne, aga selle ülemineku vajalikkust keegi kahtluse alla ei sea.

Nii et sotsid on oma koalitsioonipartneriga rahul ja te ei soovi, et Tallinnas võimuliit muutuks?

Ma arvan, et koalitsiooni tegemise loogika on selles, et kui koalitsioon töötab, siis on mõistlik selle koalitsiooniga edasi minna. Meil on eesmärgid seatud, me teame, mille nimel me töötame ja selle aasta eelarve toetab väga hästi meie strateegilisi eesmärke. Nii et väga mõistlik on selle toimiva koostööga edasi minna.

Seega jääb sotside ja Keskerakonna koalitsioon jääb valimisteni püsima?

Ma küsiksin vastu, et mis need alternatiivid oleksid. Alternatiiv oleks nelja liikmega koalitsioon. Ma arvan, et ei pea olema igapäevaselt suur poliitikahuviline, et aru saada, et nelja liikmega koalitsioon hakkab sisaldama endas väga palju rohkem maailmavaatelisi erinevusi. Erinevaid arusaamu ja erinevaid vaateid, mille osas tuleb saavutada kokkulepe. Meil on praegu olemasolevas koalitsioonis siht silme ees, uue koalitsiooni puhul tuleb alles hakata seda sihti silme ette sättima. Praegu on meil aga kohalike omavalitsuste valimiseni vaid poolteist aastat aega. Kindlasti on kõigil uutel koalitsioonipartneritel oma ettepanekud ja vaated, millega nad sellesse koalitsiooni sisenevad. Samal ajal ei ole ma näinud praeguselt opositsioonilt suuri ettepanekuid, mis siis võiks olla teistmoodi. Minu küsimus ongi, mis siis oleks selle uue koalitsiooni puhul teisiti. Nende ettepanekutest ei peegeldu, kuidas nad teeksid linnaelu paremaks. Viimati soovisid nad õhutrammi RB terminali ja lennujaama vahele. Kas see on ikka tõesti kõige olulisem asi, mida Tallinnas teha tuleb. Mina julgen jääda eriarvamusele.