MIS UUDIST? ⟩ Henrik Roonemaa: inimkond teeb kogu AI-mängu ära koos kõige hea ja halvaga

Tema sõnul on drooni peamine voorus selle suhteliselt odav hind. Ta on odavam kui mõni mürsk. «Sul võib neid olla hästi palju ja siis muutub küsimuseks koordineerimine. Kas me saame võtta ühe sõduri, kes haldab mitut drooni? Aga teisalt on ka lahendused nende mahavõtmiseks. Kui midagi on Ukraina sõda meile näidanud, siis on need innovatsioonikohad tänapäevases sõjas,» rääkis Roonemaa.

Libedal teel ei saaks ka isesõitev auto hakkama

Täna hommikul said paljud tallinlased sõnumi, et Tallinna ringteel on ahelavarii. Tegemist on riikliku teavitussüsteemiga, mis sisaldab hoiatust ja käitumisjuhiseid konkreetse ohu korral. Igas ohuolukorras saadetakse vähemalt kaks sõnumit: esimene ohu alguse ja teine ohu lõppemise kohta. Vajadusel saadetakse täiendavate sõnumitega uusi juhiseid. «Sõnum on oluline! Mulle tundub oluline see raamistik, kus ta nüüd tuli. Pigem ei ole see mõeldud teedeohutuse kohta, vaid katastroofide puhul,» märkis Roonemaa ja Normet lisas, et äkki riik katsetab.

Kas liiklusõnnetuste vältimise lahenduseks on isesõitvad autod? «Need on alati viie aasta kaugusel ja nad on lõpmatult olnud viie aasta kaugusel. Praegu ei paista suurt optimismi, et nad viie aasta pärast valmis saavad,» vastas Roonemaa.