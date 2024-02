MIS UUDIST? ⟩ Kadri Kõusaar: Ukrainas ei ole kõik nii õnnis kui paistab. Eriti suhtumises Zelenskõisse

«Ma ei ole üllatunud selle uudise üle, sest neid signaale, et kõik ei ole nii õnnis Ukrainas, eriti, mis puudutab suhtumist Zelenskõisse – alternatiivmeedias on olnud sellest ammu juttu... Oli Time’i artikkel, kus siis lähimad nõunikud on suhteliselt skeptilised tema suhtes, kas see sõja taktika on õige: vasturünnak ei õnnestunud, hoolimata suurest propaganda kisast selle ümber. Kahtlemata tal on raske. Inimesed on sõjast väsinud ja ei tule piisavalt rahastust. Aga me unustame ära, et ka Ukrainas ollakse väsinud,» rääkis Kõusaar.

Ta luges Masha Gesseni hiljutist artiklit, mis rääkis Ukraina demokraatiast. «Kogu meedia on riigimeedia. See on kui kõik oleks sul Pravda. Ta ei luba opositsioonilisi hääli eetrisse,» selgitas Kõusaar. Normeti sõnul on riik ju sõjas. «Aga ukrainlastel endal on õigus teada sõja kohta tõde. Suur udu on selle kohta, et kui palju on tegelikult hukkunuid. Ma nägin hiljuti klippi Twitteris, kus sõjaväetegelane rääkis, et kuna mehi ei saada sõjaväkke – nii paljud on sõjas surma saanud, haavatud või riigist ära läinud –, siis peetakse autosid kinni ja kui autos on mees, siis tiritakse ta sõjaväekomissariaati ning kui põikled vastu, siis tulistatakse jalga. Kommentaar oli üks juures, et siis ei ole venelasi vajagi, kui ise lased inimesi sodiks. Kurb on see olukord! Üks asi on see, et mis me tahame, et oleks ja teine on see, et mis on reaalsus. Mulle tundub, et neid aetaksegi segi,» ohkas Kõusaar.