Värske Isamaa liige Jüri Ratas rääkis Postimehe otsestuudios Keskerakonnast lahkumist kommenteerides, et poliitikas on tihtipeale oluline hoopis see, mida välja ei öelda. Tema hinnangul pidanuks Kõlvart pärast esimeheks saamist hoopis Keskerakonna kokku liitma, sest erakond läks eri leeridesse juba 2022. aasta kevadest. « Ma olen inimene, kes vaatab edasi ja ma soovin vaadata edasi positiivselt. Selge see, et ma olen tänulik sellele teekonnale ja on väga palju ilusaid mälestusi ja suuri asju, mis me oleme teinud,» lisas Ratas.



Enne lahkumist võttis Ratas mõtlemisaega ning käis läbi erinevad Eesti piirkonnad ja suhtles keskerakondlastega. Ta rääkis, et nägi palju mõistmist selle osas, et usku erakonna suhtes enam ei ole. «Kui juba erakonna liikmed ütlevad välja, et seda usku enam ei ole, siis see on väga tõsine signaal. Oli ka neid, kes ütlesid, et kindlasti tuleb jääda. Aga ma arvan, et poliitikas on vaja teha tegusid ja samme,» lisas ta.



Samas nentis Ratas, et ta ise tegi ka mõningaid asju juhina liiga hilja, näiteks eestikeelsele haridusele ülemineku puhul. Ratase sõnul olid osad erakonnakaaslased väga jõuliselt selle pool, et sõna «üleminek» ei tohiks mitte kusagil kasutada. Tagantjärgi nentis Ratas, et Keskerakond oleks pidanud seda palju varem toetama asuma.



Endise peaministri sõnul muutus maailmapilt siis, kui Ukrainas algas täiemahuline sõda. Pärast seda muutusid paljud asjad mustvalgeks. Samas ütles ta, et seda meelt pole ta kunagi olnud, et peaks nö vastasleeri inimesed erakonnast välja viskama. «Ma arvan, et nii tugevat erakonda ei ehitata. Erakond peab olema selline, mis kõnetab kogu spektrit,» täiendas Ratas.