Kui juba üle kolme kuu topanud sõjalise abi andmine Ameerika Ühendriikidelt peaks venima veel kauem kui mõned nädalad, muutub olukord Ukraina jaoks väga kriitiliseks, sest otsuse tegemisest kuni hetkeni, mil vastav relvastus rindele jõuab, läheb samuti aega, rääkis rahvusvaheline kaitseuuringute keskuse direktor Indrek Kannik. Ta on on siiski mõõdukalt optimistlik, et see otsus lähiajal tuleb, mitte ei lükku järgmisesse aastasse, mil Ühendriikide uus president ametisse astub.