Madis Kallas (MK): esmalt räägiks probleemi iva ära – Eestis on 20 aastat kohalikele omavalitsustele vahendeid jagatud sel põhjal, kui palju on tööealisi inimesi. Mis on toimunud viimase 20 aasta jooksul: tööealine inimene on liikunud ennekõike Harjumaale, vähemal määral Tartusse. Iga inimene saab aru, et sellest tekib probleem.