Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart rääkis Postimehe otsestuudios, et nüüdseks erakonnast lahkunud liikmed hakkasid oma lahkumist planeerima juba vahetult pärast kongressi. Samuti nentis ta, et Ukraina sõja valguses on mõnede tema erakonnakaaslaste väljaütlemised olnud ebaõnnestunud. Saatejuht oli Tarvo Madsen.