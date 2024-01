OTSE Postimehest ⟩ Rain Laane: haiglate ravijuhud on tõesti kahanenud

Siin on kahte tüüpi asju. Ühed on need, mis pannakse meile seadusega. Näiteks viimane näide on, et alates selle aasta 1. juulist vastutab tervisekassa vanglameditsiini korralduse eest. See võib-olla ei ole kõige...kuidas see viisakas väljend on .... parem õiguspraktika, et natuke nagu jõupositsioonilt seda tehti. Aga see on parlamendi otsus.

Tervisekassale anti selleks raha poole vähem, kui see teenus maksma hakkab. Miks te sellest avalikult rääkinud ei ole?

Ja aga me oleme sellest päris põhjalikult rääkinud nii haldusala sees kui ka kolleegidega justiitsministeeriumist, aga natuke peab ka üldist pilti vaatama – on kohti, kus me saame aidata ja on kohti, kus me abi vajame.

Ent rääkimisest kasu ei olnud?

Me lähtume pragmaatiliselt. Viimased neli aastat oleme me riigi käest saanud lisarahastust – tegevustoetust - alates 2021. aastast vastavalt 144, 133, 125 ja 125 miljonit eurot. Mure on selles, et seda koroonaaegset toetust ei ole pikendatud. See on ka üks põhjustest, miks järgmisest aastast alates on eelarves 170-200 miljoni euro suurune auk.

See tegevustoetus anti koroonaga toimetulekuks. Aga vanglameditsiinile saite poole vähem raha kui kuluma hakkab. Kas te lasite selle läbi, sest raha koroona eest oli parasjagu käes?