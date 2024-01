Hommikusel kõnekoosolekul Toompeal andsid õpetajad mõista, et nemad alla ei anna. Millal võiks streik lõppeda ja mis tingimustel?

Ma tunnistan ausalt, et mul täna enam seda tunnetust ei ole. Meil on olnud erimeelsused koalitsioonis just selles, et kas peaks minema selleni, et laseme streigi peale või me peaksime ikkagi otsima õpetajatega kokkulepet. Mina olen seda kokkulepet läbi rääkinud juba septembrist alates ja detsembri lõpus me leppeni ka jõudsime. Selle vormistamine jäi aga valitsuse taha. Valitsuse sees ei ole üksmeelt. Ma ütlesin valitsuses detsembri lõpus, et nüüd on jäänud kokkulepe 10 miljoni taha. Juunikuus alustasid õpetajad oma palganõudmisi 77 miljonist. Streik on haridussüsteemile väga halb asi, nüüd on streik juba alanud ja tuleb teha pingutusi, et see kestaks ainult ühe päeva, et me jõuaksime täna kokkuleppele ja homsest streik enam ei jätku.

Nii et kui te täna kell üks istute koalitsioonipartneriga laua taha ja see 10 miljonit leitakse, võivad lapsed homme kooli minna?

Siis on mul kell kaks haridustöötajate liiduga läbirääkimised, kus me peaksime kokku leppima, kas see on see kompromissettepanek, mis täna peab.

Rahandusminister viitas sellel, et teil on haridusministeeriumi eelarves raha, mida tõstetakse aastast aastasse kasutamata edasi, et võtke see raha.