OTSE POSTIMEHEST ⟩ Koolidirektor Meelis Kond: just haridusministeerium peaks vaatama, kas kõik kulutused on ikka vajalikud

Tuleks siiski vaadata, mis on prioriteedid. Samas, kui me räägime prioriteetidest ja midagi esile tõstame, tuleks vaadata ka, mis on ressursid. Haridusvaldkonnas on paraku nii, et me võtame alguses vastu seaduse ja siis hakkame vaatama, mis see maksab. Me oleme võtnud vastu uusi õppekavasid, oleme propageerinud ja seadustanud kaasavat õpet, aga keegi ei oska öelda, kui palju see siis täpselt maksab. Kui meil uute õppekavade puhul ei ole ressurssi õpetajate näol ega raha näol, siis on küsimus, kas see õppemaht on ikka optimaalne või peab seda kokku tõmbama. Minu arvates ütles peaminister õigesti, et hariduse eelarve on suur ja sealt seest tuleks ka vaadata. Peaks mõtleme, kas need lõputud tasemetööd ja testimised, mida Harno teeb, on ikka vajalikud. Keegi ei tea siiani, mille jaoks need on ja mis nende tulemustega pihta hakatakse. Samuti tuleks mõelda, kas nii palju ametnikke ikka on vaja. Kui mina veel haridusministeeriumis olin, see ametnikkond kindlasti nii suur ei olnud.