Ma ei usu, et siin mingit väga uut infot meie poliitikute jaoks laekus. Ukraina on kommunikatsioonis tõepoolest väga omapärases olukorras. Ta ei tohi näidata, et tal läheb liiga hästi ja teistpidi ei tohi ta näidata, et tal läheb liiga halvasti ja kõik on lootusetu. Seal kahe vahel laveerida on väga keeruline. Inimesed on nüüd kaks aastat sõja tingimustes väga aktiivselt selle kommunikatsiooniga tegelenud, aga paratamatult on need uudsuse ja värskuse elemendid, mis varem töötasid Ukraina kasuks, kadunud ja rutiinid on asemel. Selles mõttes on tõesti väga raske. Ukraina ühtpidi üritab jätta avalikkusele selgemat muljet selle kohta, et nende sõjatööstus siiski saab jalgu alla. See on väga õige. Sõjatööstus on sõja algusest peale olnud üks liin, kuidas Ukrainat toetada. On erakordselt tähtis, toetada Ukraina sõjatööstuse uuesti üles ehitamist. Samas me teame, et see siiski ei asenda praegu veel neid abipakette. Mõnes mõttes ei ole Ukraina olukord võrreldav sellega, mis ta oli üle aasta tagasi. Kindlasti see on palju parem, nad suudavad ise palju rohkem ja Venemaa on ikkagi võrreldes aastatagusega palju nõrgem, kuna ta on väga palju oma ressurssidest kaotanud. Sellegi poolest jätab lääneriikide otsustusprotsess endast halva mulje, nii et Euroopa riikidel ja USA-l saab olema pärast palju raskem oma globaalset seisundit hoida.