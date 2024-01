Eestis me räägime suurusjärgust 3 miljardit eurot, senise 1,8 miljardi asemel. See on siis 70-80 protsenti kallinemist.

Kui suur osa sellest rahast on meil kindlalt olemas?

Rahastamise mudel on paigas. Euroopa Ühendamise Rahastu on see, mida RB rahastamisel kasutatakse. Kasutati eelmisel finantsperioodil, käimasoleval ja ka tulevasel. Mudeli mõttes selgelt sellisel viisil ka jätkatakse. Nüüd on küsimus selles, et uue eelarveperioodi täpseid numbreid keegi ei tea. Selles ei ole küll mingisugust saladust ega sensatsiooni, aga nii nagu iga asja puhul elus, teatud asjaoludest tuleb lähtuda. Eesti riik lähtub täna sellest, et samas mahus finantseerimist jätkatakse ka tuleval finantsperioodil.

Kas see kindlus on olemas, et Eesti riigil on olemas see raha, mille tema peab projekti panema, kas Eesti riik praeguses suures rahapuuduses leiab selle?

See oleks vast õigem küsimus poliitikutele, meie lähtume täna omaniku suunisest. Omanik ütleb oma suunises, et aastal 2030 peab raudtee olema valmis, mis teistpidi eeldabki, et rahastamine on tagatud.

Kui palju me saame kaasa rääkida selles, mida teevad meie naabrid, lätlaste puhul on vist peaaegu kindel, et Riia linna see trass ei läbi.