22.01.2024 saates "Õhtu!" räägib EMO õde, milliste kentsakate muredega on inimesed erakorralise meditsiini osakonda pöördunud. Superstaar Ant ja Jüri saavad väljakutse - kas nad tunnevad erinevate rahvuste toite. Muusikal Kabaree on 40 aasat hiljem tagasi Rahvusooper Estonia laval! Külas on ema ja tütar Katrin Karisma ja Piret Krumm.