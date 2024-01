ERISAADE ⟩ Ajakirjanikul on president Zelenskõi jutule saada pea võimatu

Margus Martin : Inimesed suhtuvad erinevalt, sõltub sellest, millised on nende kokkupuuted presidendi või presidendi tegevusega. Rohkem kriitilisi noote olen mina kuulnud sõjaväelaste poolt, kes osalevad reaalselt lahingutegevuses. Eks see on ilmselt nii, nagu igal pool mujalgi, on poolehoidjaid ja on neid, kes võib-olla kõikidele tegudele väga hea pilguga ei vaata.

Peeter Tali: Kui ta presidendiks sai, siis ma küsisin ukrainlastelt, et kas tõesti saab näitleja ning koomik presidendiks. Ukrainlased ütlesid, et anname talle võimaluse, miks mitte. Proovime, oleme juba kõike proovinud ning miski pole hästi töötanud. Kahtlemata on Zelenskõi viimase kahe aasta jooksul märksa tõsisem ja ta on ka silmaga nähtavalt vanemaks jäänud. Ukrainlastel on metsikult vedanud, et neil on selline president. Tal on hämmastav oskus, suhelda inimestega sotsiaalmeedia vahendusel. Näiteks kui sõja algul teatas venelaste propaganda, et Ukraina juhtkond on Kiievist lahkunud, siis postitas Zelenskõi video, kus ta ütles, et näete me oleme kõik siin. Siin olen mina ja siin on ülemjuhataja.