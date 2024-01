SÕJASTUUDIO ⟩ Indrek Kannik: Zelenskõi on varasemalt mõned visiidid tühistanud just info väljalekkimise tõttu

See on kindlasti väga oluline, et kõigile neile, kes tahavad abiga viivitada või natuke vähem anda, muutuks see jälle pisut keerulisemaks. Kui nähakse seda inimest, kelle kodumaa on tõsises hädas ja kus president ise on elanud viimased kaks aastat suure hulga ajast varjendites ja turvakodudes. Vaadates, milline nägi Zelenskõi välja kaks aastat tagasi ja milline ta näeb välja praegu, siis kindlasti on ta selle aja jooksul vananenud rohkem kui kaks aastat. Arvan, et see ikkagi tekitab ka emotsionaalse sideme vastuvõtjatele ja kinnitab, et me peame jätkama.

See on üsna üheselt seotud Ukraina lennuväljadega ja see trend ei ole väga uus. See on toimunud ikkagi viimased kolm-neli kuud, kus kõige tihedamad rünnakud toimvad just Hmelnenskõi ja Vinnõtsja juures. Mõlemad on suured Ukraina sõjaväelennuväljad, Vinnõtsja on Ukraina õhujõudude keskus. Nii et nendesse kohtadesse on rünnakud kontsentreeritud. Venelaste eesmärk pole ilmselt mitte niivõrd tabada lennukeid, kui viia lennuväljad tehniliselt töökorrast välja. Tabada maandumisradu, tabada lennujuhtimise seadmeid või midagi sellist. Aga tundub, et nad ei ole selles väga edukad olnud. Ukraina lennuvägi opereerib edasi ja ei ole märke, et venelased oleks oma eesmärke saavutanud. Oletan, et see on ka üks nendest regioonidest, kuhu Ukraina on paigutanud ka oma parima õhutõrje relvastuse. Samuti on see olemas Kiievis. Oleme ju näinud, kuidas on üritatud tabada Kiievit, aga Kiievi õhutõrjesüsteem on suutnud võtta alla ka Kinžallid. Arvan, et see süsteem on tekkimas ka Odessa ja sadamate ümbrusesse, midagi on kindlasti ka Dnipro linna juures, mis on rindele oluline logistikabaas. Nendes kohtades on venelastel raskem saavutada raketirünnakutega edu. Selles mõttes oli see viimane raketirünnak ikkagi teistmoodi. Ei keskendatud enam nendele kohtadele, kus raketid on enamikus alla lastud, vaid mindi nendesse kohtadesse, kus teati, et Ukrainal õhutõrjet ei ole.