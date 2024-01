Jah.

Kes on praegu Keskerakonnas need poliitikud, kellele te toetuda saate?

Mingil hetkel saad sa erakonnas ja poliitikas mingite inimestega nii lähedaseks, et võid neid sõbraks pidada. Üks on Kadri Simson, kellega me nüüd suhtleme Keskerakonna tuleviku teemadel tihedamini kui veel paar aastat tagasi. On ka mõningad omavalitsustes tegutsevad poliitikud, inimesed kohalikes volikogudes, kes on ka meie asutajaliikmed. Tõsi on see, et paljud, kellega me oleme väga kaua ühtset teed käinud, on praeguseks erakonnast lahkunud.

Kadri Simson töötab ju veel järgmise sügiseni Euroopa Komisjoni volinikuna, kui palju suudab ta panustada sellesse, mis erakonnas praegu toimub?

Arvan, et suhtluses inimestega, minuga, päris palju. Kadri on selles erakonnas olnud veel pikemalt kui mina ja tunneb ju samuti erakonda. Eks tal ole sama mure, mis minul. See protsess ei alanud ju 10. septembril eelmisel aastal, kui oli erakonna kongress Paides. See protsess sai tegelikult alguse 2022. aasta kevadel, kui hakati ette valmistama Tartu kongressi ning oli juba näha, et oli tekkinud lõhe Kõlvarti ja minu vahel. Kõlvart oli siis erakonna aseesimees ja me olime töötanud koos päris hästi viis-kuus aastat. Aga siis ma nägin, et tema soov on midagi muud, oli näha, et ta ei tööta enam ühtse meeskonnana.

Millal te oma lõpliku otsuse teete – sest kui te teete otsuse jääda erakonda, ootab teid ees väga suur töö?

Ma ei ole tööd kunagi kartnud, nii et selle taha asi ei jää. Küsimus on ikkagi selles, kas erakonna liikmetel on usk homsesse, et tõmmata erakond taas tee peale ja edasi minna või seda usku ei ole. See on minu kohtumiste peamine eesmärk. Nii et jaanuarikuu jooksul peab sündima ka minu otsus.