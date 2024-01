Europarlamendi valimised on kindlasti rohkem isikuvalimised võrreldes riigikogu valimistega. See on täitsa selge. Aga erakondadel, mis seal kandideerivad, on kindlasti siiski tähtsus olemas ja arvata võib, et need valimised tõesti muutuvad sellisteks protestivalimisteks praeguse valitsuse ja eriti just Reformierakonna vastu. Euroopa teemad kindlasti mingil serva peal nendel valimistel on, aga vähemalt opositsioon püüab seda tõesti mängida välja kui umbusaldusavaldust valitsusele. Omaette küsimus on, mida selle umbusaldusega siis peale hakata. Vahetut mõju eesti sisepoliitikale ju Euroopa Parlamendi valimistel ei ole.

Me praegu ei tea ju isegi seda, et millises erakonnas mõni Eesti juhtivpoliitik kandideerib. Palju on spekuleeritud ka võimaluse üle, et Jüri Ratas kutsutakse Keskerakonnast Isamaa nimekirja üle. See on hetkel küll spekulatsioon, aga ei ole sugugi välistatud. Tugevad trumbid on hetkel reitingut vaadates Isamaa käes. Kui Reinsalu otsustab olla oma nimekirja esinumber, siis on Isamaal ikkagi hea võimalus need valimised võita. Lihtne see ülemäära ei ole, aga nad võivad saada kaks kohta. Reformierakonna üleriigiline toetus on muidugi madalseisus. Kaja Kallase ja valitsuse populaarsus on madalad, aga Kaja Kallas ilmselt ei kandideeri ja Andrus Ansip, Urmas Paet ja veel mõned Reformierakonna poliitikud on küllaltki sõltumatu teotusbaasiga. Reformierakonnal on siiski välispoliitika mõttes tugev krediit endiselt alles. Täna neile persoonidele võib Reformierakond hoolimata kõigest teha siiski tugeva tulemuse. Ülejäänutel on kahte kohta võtta raskem.