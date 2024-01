Ja siis muidugi droonid. See on esimene suur droonide sõda, kus mõlemal poolel on droone meeletutes kogustes.

Sõda on kestnud peaaegu kaks aastat, kui palju mõjutanud Venemaad majandussanktsioonid?

Ega selle kohta väga palju head öelda ole. Ei saa väita, et sanktsioonid üldse ei mõju, aga nende mõju on oodatust oluliselt väiksem. Üks põhjus on see, et Euroopa ei ole siiamaani saanud lahti mõttest, et teeme veel natuke äri ja siis sanktsioneerime. Teiseks ei kontrollita väga seda äri, mis toimub kolmandate riikide kaudu. Läänest Kasahstani ja Armeeniaasse viidava toodangu, mida saab kasutada ka sõja jaoks, kogused on kasvanud kordades. Kasahstani saadetavad kaubakogused kasvasid aastaga isegi 800 protsenti. Samas on ju selge, et see ei lähe Kasahstani, see läheb Venemaale. Sellega peaks tegelema.

Eelmise aasta algul uskusid kõik, et sõda lõpeb 2023. aasta jooksul, praegu me ei usu, et sõda 2024. aastal läbi saab.

Kahjuks on see nii. Eelmine kord muneti aeg maha. Venelastele anti üheksa kuud hingetõmbeaega ja nad võtsid kaitsepositsioonid sisse. Ehitati kolmekordsed kaitseliinid koos miiniväljadega ja see takistas väga tugevalt Ukraina pealetungi. Me nägime seda suve haku. Nii et põhiline probleem oli halb varustus ja aja venitamine.

Venelastele anti üheksa kuud aega kohenemiseks, mitte ei kasutatud ära seda edu, mis oli möödunud aasta lõpus. Kahjuks jätkub see ka praegu. Me teame, et lääne abi on takerdunud. Ma ei kahtle selles, et see saadakse ükskord lahti, aga seda hakatakse alles veebruari algul Euroopa tippkohtumisel arutama. Ka ameeriklased leiavad lahenduse veebruari alguses, kui üldse.

Tulemus on selline, et see kõik jõuab reaalselt lahinguväljale ukrainlaste kätte parimal juhul pooles kevadel või suve hakul, nii et jälle munetakse hea pealetungi aeg sisuliselt maha. Ukraina saab sellest aru ja on ametlikult teatanud, et nad asuvad hetkel kaitsele, sest abi viibimise tõttu, ei ole jõudu pealetungiks. Venelastele see sobib, sest Kremli taktika on suunatud sellele, et venitada sõjaga sügiseni, lootuses, et USA valimised võidab Trump, kes on lubanud Ukraina abistamise lõpetada.