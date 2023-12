Venelased kaotasid Feodossija sadamas dessantlaeva Novotšerkassk. Sellest oleme juba rääkinud, et ukrainlased on rünnates Sevastopoli peakorterit surunud sealsest mereväebaasist välja laevad, mis suudavad kanda Kalibr-rakette. Sevastopolis oli olemas kogu taristu nende tiibrakettide laadimiseks, mida teistes Musta mere laevastiku baasides ei ole.

Feodossija sadama pihta antud löögi järel saab Venemaa laveerida suhteliselt rahulikumalt Novorossiiski mereväebaasist, Taganrogist ja Tuapsest. Teine asi on see, et suuri dessantlaevu Musta mere laevastikus ülemäära palju ei ole. Neid oli seal seitse, kaks olid vanemad ja viis uuemat laeva. Kaks neist on nüüd sellises olukorras, et nad ei sõida ja see tähendab, et varustust ning relvastust Krimmi juurde vedada on keeruline. See muutub üha raskemaks.

Ukrainlaste taktika on see, et nad üritavad rünnata Vene lennukeid lennuväljadel ja logistikabaasides. Väidetavalt vedas Novotšerkassk Krimmi droone. Nii et ukrainlased lähtuvad põhimõttest, et odavam on droone ja lennukeid hävitada maa peal, et nad ei saaks kurja teha.

Novotšerkasski hävitamine näitab, et ukrainlased on ikka väga täpsed?

See näitab, et nad suudavad hästi juhtida tuld ja et neil on suurepärased luureandmed. Nad pidid teadma, et Novotšerkassk ei ole tühi, et seal on peal droonid ja muu lahinguvarustus ning laskemoon. Plahvatus, mis seal toimus, oli nii võimas, et praegu tundub, et see laev enam merele mitte kunagi ei lähe. Selles mõttes on see Musta mere laevastik üsna kurvas olukorras.

Kas rindel käivad kõige ägedamad lahingud jätkuvalt Avdijivka juures?

Avdijivka kandis Donetski oblastis. Marjinkast ei ole muidugi midagi järele jäänud, on ainult varemete väli ja selle on venelased nüüd enam-vähem oma kontrolli alla võtnud. Kremlil ja Vene kindralstaabil on ikkagi eesmärk vallutada täielikult Donetski ja Luhanski oblast ja võtta tagasi ka need alad, mis Zaporižžjas on ukrainlaste poolt tagasi võetud.

Venelaste kaotused on muidugi tohutud, 800 kuni 1000 võitlejat päevas ning ka soomustehnika kaotused on suured. Aga venelased on kogu aeg massiga läbi murdnud ja neile tundub, et ukrainalsed hakkavad väsima ja nad tahavad uuesti seda teha.