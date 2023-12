AASTA 2023 ⟩ Marju Kõivupuu sõnul ei tohiks jõuludega üle pingutada

Palju te ise esivanemate peale mõtlete?

Eks ma ikka mõtlen, olen ka juba selles eas, kus julgen öelda, et minugi eluea jooksul on need pühad väga palju muutunud ja teisenenud. Sõltuvalt ühiskonnakorrast, sõltuvalt elukeskkonnast, kus ma olen olnud ja kust ma tulen. Juba ainuüksi see annab teatavad mõõtmed. Kui ma noore õppejõuna käisin üliõpilastega välitöödel pärimust kogumas, siis oligi kriteerium, et inimene, kellega sa räägid, peab olema vanem kui 60-aastane. See tähendab, et mina olen just see, kelle juurde noored võiksid juba küsima tulla, kuidas vanasti elati.

Marju Kõivupuu arvates ei tohiks jõuludega üle pingutada. Foto: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics

Meil ei ela ju põlvkonnad enam ühe katuse all ja paljud lapsed saavad vanavanematega väga vähe kokku.

Kui ma võtan puhtalt isiklikus plaanis, siis minul on selles osas vedanud. Paraku, nagu ma siin ka varem ütlesin, on põhjuseks hargmaisus. Samuti see, et tegelikult on väga palju abielusid, kus üks osapool on teisest kultuuriruumist, nii et me elame rohkem sellises globaliseeruvas maailmas, üleilmastunud maailmas, kus kombed ning kultuurid segunevad.