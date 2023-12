Majandusanalüütik Peeter Koppel rääkis Postimehe aastalõpuintervjuus, et praeguses majandusolukorras võiks rahandusminister olla ükskõik kes, ta ei meeldiks ikka mitte kellelegi. Koppel lausus, et oleme situatsioonis, kus ressurss on piiratud, majanduses on keerulised ajad, vajadused kasvavad ja soovid on piiramatud.

Meil läheb halvasti nii kaua, kui läheb halvasti meie ekspordipartneritel

Klassikaline kalevipoeglus on läbi saanud

Oleme saanud ka jõulueelsel nädalal Eesti majanduse kohta järjest süngemaid uudiseid. Kas kõik on halvasti või on midagi ka hästi?

Kõik ei ole päris kindlasti halvasti. Meil on olnud tõepoolest päris mitu kvartalit majanduslangust ja see on tingitud peamiselt sellest, et meie peamistel kaubanduspartneritel ei lähe hästi. Oleme väike ekspordile orienteeritud majandus ja kui meie peamistel ekspordipartneritel ei lähe hästi, ei saa ka meil hästi minna.

Hea on see, et meie tööturg on vastu pidanud ehk siis tööpuudus ei ole märkimisväärselt kasvanud. See on midagi sellist, mis on tavalise inimese jaoks kõige tajutavam. Ma kahjuks ei saa olla optimistlik selles osas, mis saab kevadeni.

Peeter Koppel rääkis, et meil hakkab hästi minema siis, kui meie eksporditurgudel hakkab hästi minema. Foto: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics

Kas meil palju halvem kui mujal maailmas?