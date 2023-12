MIS UUDIST? ⟩ Urmas Viilma: eestlane ei ütle, et ta on ateist, vaid ütleb, et ta on eestlane

Saate alguses tutvustas peapiiskop rahvaalgatus.ee portaali petitsiooni, kus kogutakse allkirju usundiõpetuseks kõigis kooliastmeteks. «See on vajalik selleks, et mõista. Me kipume kartma ja mitte sallima asju, mille kohta me ei tea. Me võtame suletud hoiaku. Kui me teame paremini, milline on Eestisse õppima tulevate noorte maailmavaade, kultuur... See avab meie pilti,» selgitas Viilma.

Küll aga räägitakse eestlastest ometi sageli kui ateistidest. «Eestlased ei ütle, et nad on ateistid. Eestlane ütleb, et ta on eestlane,» märkis Viilma selle peale. Ateistide arv on peapiiskopi sõnul viimastel aastatel vähenenud, küll aga kasvab nende inimeste hulk, kes endale sobivat nn lahtrit ei leia. «Eestlane teeb ise endale usu. Ta võtab inglid, horskoobi loeb läbi, võtab ilusad kristallid. Ta teeb endale midagi ise. See on väga ilus,» lausus Viilma, lisades, et eestlane oskab oma uskumusi ise kuhugi paigutada.

Samas näib, et paljud rahvuskaaslased kipuvad uskuma musta kassi teeületusse ja muusse säärasesse. Eriti populaarsed on ka iga-aastased horoskoobid. Ebausuks Viilma neid nimetada ei tahaks, sest see annab uskumusele negatiivse tooni. «See tulebki sellest, et konkreetseid valikuid pole teha. Eestlane kasvab üles nagu üks loomulik põlisrahvas džunglis ja ta püüab mõtestada seda, mida ta näeb. See võib olla ka Lasnamäe või Mustamäe või põllupealne arendus,» sõnas peapiiskop ja selgitas, et inimene loobki endale nõnda turvalise usu.

Ühtlasi tuli juttu Ukrainas toimuvast sõjast ning Viilma avaldas muret, et inimesed on toetusest väsimas. Nii mõnigi kogudus lubavat tema sõnul Ukraina lippu näidata seni, kuniks sõda lõpeb.

Saadet juhtisid Mart Normet ja Brita-Maria Alas.