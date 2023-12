Näiteks ütles hiljuti üks Saksa relvajõudude kõrgemaid juhte, et Bundeswehr ei ole kaitseks valmis. Nii et kui peaks tekkima sõjaline konflikt, ei ole Saksa relvajõud selleks valmis. See tähendab, et tegelikult tuleb siiski jalad tagumiku alt välja võtta ja siblima hakata, sest igasugune relvastuse ning laskemoona tootmine nõuab pikemaajalist planeerimist, kuna see on eraettevõtlus.

Demokraatlikes riikides teatab eraettevõtlus valitsusele, et me võime küll panna uue liini, aga see on investeering. Öelge meile, kui mitu aastat te ostate seda kogust laskemoona, sellisel juhul me paneme liini püsti. Kui ütlete, et ainult aasta, siis me ei hakka seda tegema.

Kui Soome sulges oma piiri pagulastele, ei protestinud selle vastu isegi inimõigusorganisatsioonid. Kas Euroopas on aru saadud, et meile vaenulikud riigid kasutavadki ära meie ääretult kaastundlikku suhtumist pagulastesse?

Üks on see, mis oli Soome piiril. See on põhimõtteliselt hübriidoperatsioon. Aga teine asi on migratsioon kui selline. Kui me võtame kliimamuutusi, muutub kliima kõige rohkem ekvaatorist mõlemale poole, nii et need alad võivad muutuda lähitulevikus elamiskõlbmatuks. Kui vaadata, kus sünnib kõige rohkem lapsi, on see Niger, mis on Aafrikas. Aafrika on see koht, kus elanikkond jätkuvalt kasvab ja kui neil ei ole enam eluruumi, lähevad nad liikvele.