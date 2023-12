MIS UUDIST? ⟩ Romi Hasa: Eesti õpetajad on oma meetodites Soome õpetajatest julgemad

Saate alguses andis peatselt raadiost telesse suunduv Hasa põgusa ülevaate, mida võib oodata Kanal2 uuest «Telehommikust». Ajakirjaniku sõnul räägitakse argihommikuti nii uudistest kui ka tehakse reportaaže.

Lisaks hiljutistele nukratele majandusuudistele tuli saates pikemalt teemaks Soome, nende varjendid ja haridussüsteem võrreldes Eestiga.

«Ma otsisin spetsiaalselt üles ühe vana Ilta-Sanomate reportaaži ja tuletasin endale meelde, et kui ma ise Soomes elasin, olid ajad teistsugused. Ma nägin küll silte garaažidel ja spordihallidel, aga ma ei pööranud sellele tähelepanu. Tänast Postimehe lugu lugedes läksin ma vana artikli juurde tagasi ja tuleb välja, et Soome on varjendites üks maailma eesrindlikumaid riike,» kirjeldas Hasa. «Kuuldavasti isegi rikastest õliriikidest Lähis-Idas käivad insenerid neid vaatamas.»

Aga miks on Eestis nii palju kehvemini, kui ometi üritame nii paljudes näidetes just soomlaste poole vaadata? Hasa nentis, et Soome on erinevalt Eestist oma varjendeid juba aastakümneid arendanud.

Küll aga tõi senine raadiohääl välja, et hariduses ei lähe põhjanaabrite juures üldse nii hästi kui siinmail ning seda näitavad eeskätt ka PISA testi tulemused, millega soomlased ääri-veeri keskmise ületavad. «Haridusministeeriumi arvates on asi nii hull, et Helsingin Sanomate nimetas asja hädaolukorraks. Nad on oma haridussüsteemi pidanud kogu aeg maailma parimaks,» kirjeldas Hasa. «Üks viimase aja suuremaid otsuseid on see, et erivajadusega lapsed õpiks tavaklassides. Kedagi ei eristata. See on aga kaasa toonud mõnes mõttes vastupidise efekti.»

«Võib-olla Eesti õpetajad on selles mõttes julgemad ja erksamad kasutama kaasaegseid õpetamismeetodeid. Soome kool on väga konservatiivne ja tahab kõiki võrdsena hoida,» selgitas Soomes elanud Hasa, lisades, et seetõttu on põhjanaabrid ise ka mures.

Saadet juhtisid Mart Normet ja Brita-Maria Alas.