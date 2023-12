Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ütles Postimehe aastalõpuintervjuus, et üks kuum suvi, ei anna veel alust öelda, mis on muutunud. Samas on ta veendunud, et oleme juba sisenenud täiesti teistsuguse kliimaga ajajärku.

Üsna varsti tekib olukord, kus paljudes kohtades pole inimesel võimalik ilma abivahenditeta ellu jääda

Me pole oma planeeti meelega ära rikkunud

Valeteadmistega ei saa võidelda

Kas teil on kodus jõulukuusk juba olemas?

Meil on komme, et me toome jõulukuuse jõululaupäeva eelsel päeval jahtuma metsast ja paneme ta üles jõululaupäeva hommikul.

Aga ikka metsast?

No ütleme, sellisest väikesest kuusemetsa tükist, mis on aiaga piiratud ja kus on kuuskedel hinnalipikud peal.

Vahepeal arutleti selle üle, et äkki ei peakski kuuske metsast tooma, arvati et plastmassist kuusega oleme keskkonnasõbralikumad, nüüd on suhtumine plastikusse muutunud.

Plastmassi suhtumine on tasapisi muutumas. Kui rehkendada plastmassist kuuse mõju loodusele, siis on see palju suurem, kui kümnekonna metsast võetud kuusekese võtmise kaudu tekitatud mõju. Nii et oleme ikka realistid. Matemaatikuna ei saa ma midagi parata, tahaks ikkagi teada, mis on mõju aegade algusest aegade lõpuni. Kuigi me ei tea, millal aeg algas ja millal ta lõppeb.

Kui räägime mööduvast aastast, siis viimane suvi oli ju erakordselt kuum, oli see märk kliimamuutusest?