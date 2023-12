AASTA 2023 ⟩ Kristjan Port: oleme inimestena lihtsalt terve hulga võimalusi käest lasknud

See on hästi valus küsimus, sest me ei saa hukka mõista kõiki inimesi pelgalt selle pärast, et nad kuuluvad kuskile gruppi. Need on suured riigid, kus on alati helgeid inimesi. Kõik ei ole sinna kohapeale jäänud, osa on sealt ära läinud. Teisalt see on ka nende riigi liikmete vastutus, mida riik teeb. Keegi kuskil peab ju vastutama.

Sport on mäng, kus kõigil on võimalus keskenduda inimlikule panusele, aga sellest mängust on saanud selline poliitiline tööriist ja me tahaksime selle tagasi võtta. See on see koht, kus tuleb teha kompromisse. Meil on ka väga suurepäraseid inimesi, sportlasi, kes nendest mängudest osa ei saa võtta pelgalt trauma tõttu. Kas me siis lõpetame mängud ära seetõttu, et nemad ei saa osa võtta ja oleme ebaõiglased. Me peame ühel hetkel ajama selja sirgu ja ütlema, et meid huvitab rohkem mängude olemuslik kaitse, kui see, et me teeme poliitikat mingisuguses konsensuses.