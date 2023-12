Ma just meenutasin, et millega me eelmisel aastal samal ajal tegelesime. Eelmisel aastal samal ajal oli meeleolu Ukrainas üsna sarnane. Venemaa asus uuesti pealetungile, aga meie Eestis kutsusime kokku 11 kaitseministrit ning Tapal anti Ukrainale esimest korda tanke. Just siis otsustasime ära anda oma järelveetavad suurtükid. See oli see koht, kus kõige väiksem poiss klassis tõstis käe püsti ja ütles, et meie suudame ja see tõenäoliselt kandis jälle mõned kuud Ukrainat edasi. Sarnase algatuse tegi meie peaminister ka aprillis, kui tuli teade, et laskemoona tootmisega on suuri probleeme. See kõik viitas asjaolule, et see sõda ei lõppe kiiresti. Mäletan, et kuidas me aasta tagasi ütlesime oma liitlastele, et pange tähele, Venemaa ei ole puruks lastud. Olgugi, et neil on sajad soomukid ja kümned tuhanded sõdurid surma saanud, siis ei tähenda see, et nad ei tule tagasi. Täna räägivad kõik liitlased sellest meile. Kui üldse mingi asja üle vaidlus käib, siis käib see selle üle, kas venelased taastoodavad end sõjaeelsele tasemele kolme, viie, kuue või kaheksa aastaga. Selles, et venelased tagasi tulevad, on konsensus. Ainus küsimus meie ja lääneliitlaste jaoks on, kas me suudame teha seda kiiremini, kui Vene Föderatsioon.