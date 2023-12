Isamaa on ennast ilmselt mõnevõrra ootamatult leidnud olukorrast, kus nad on selgelt kõige populaarsem erakond Eestis. Arvestades ka teiste erakondade toetuste tasemeid, siis taolist olukorda pole Eesti parteisüsteemis varem olnud. Seda aitab seletada asjaolu, et EKRE on oma toetusbaasi ammendanud, Keskerakond ei ole hetkel eesti valijatele väga atraktiivne variant, Eesti 200 ei saa enam ära kasutada oma uudsuse kuvandit ning Reformierakond on leidnud ennast kohas, kus nad ei ole võimelised suuremat osa valijaskonda veenma selles, et nad oluliste poliitiliste probleemide lahendamisega hakkama saavad. Sellest, kuidas Isamaa suudab oma toetust hoida, räägime Postimehe otsesaates riigikogu Isamaa fraktsiooni liikme ning erakonna aseesimehe Riina Solmaniga.