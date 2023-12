SÕJASTUUDIO ⟩ Rainer Saks: ballistiliste rakettide rünnakud tehti Kiievile maapealsetelt platvormidelt ja see lühendab eelhoiatuse aega

Ballistilist trajektoori pidi lendavaid rakette saab alla tulistada suhteliselt lühikeses lennufaasis. Sellisel juhul tavaliselt jäävad nendest mingid rusud alles, mis kukuvad maapinnale ja võivad põhjustada tulekahjusid ja purustusi. Ilmselt ei jõudnud seetõttu ka kõik inimesed varjendisse minna. Praegu tulistab Venemaa rakette Kiievi pihta Brjanski oblastist maapinnalt. Varasemalt tulistati rakette lennukitelt ja siis oli eelhoiatusaeg pikem. Nüüd on see lühem. Teine oluline moment on see, et ukrainlaste väitel ei tulista venelased mitte ainult Iskander tüüpi ballistiliste rakettidega, vaid ka S-400 tüüpi õhutõrjerakettidega, millega saab tulistada ka maapealseid sihtmärke ja nende tabamine on õhukaitsele erakordselt keeruline. See on tegelikult Ukraina jaoks väga suur väljakutse, aga nad on sellega toime tulnud. Kiiev ei ole ühtegi otsetabamust saanud. Ilmselt tahtis Venemaa sedapuhku näidata, et sel ajal kui Zelenskõil on kohtumised USA-s, suudab ta tabada Kiievit, aga ei suutnud. See on järjekordne tõend, et lääne õhutõrjesüsteemid on Vene rakettide vastu väga tõhusad. See on hea uudis, mitte ainult Ukraina jaoks, vaid lääneriikide jaoks laiemalt. Praegu on näha, et lääne tehnika töötab paremini kui Vene raketid. Probleemiks on vaid see, et Ukraina ei suuda sellega katta kogu oma riiki. Samas me näeme, et Venemaal on rakette suhteliselt vähe. S-400 tüüpi rakettidega ulatub napilt tulistama Kiievit Brianski oblastist. Kaugemale palju ei ulatugi.