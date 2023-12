SÕJASTUUDIO ⟩ Indrek Kannik: võimalik, et venelased ootavad külmemaid ilmu või pole neil enam piisavalt rakette

Kui vaatame, millal venelased eelmisel aastal rünnakuid energiataristule alustasid, siis see oli ajalises mõttes juba palju varem. Rünnakutega alustati oktoobri lõpus. Nüüd on juba poolteist kuud sellest mööda läinud, nii et tegelikult võime öelda, et umbes kolmandik külmast perioodist on venelaste poolt maha magatud. On võimalik, et venelased koguvad teadlikult rakette mingiks külmemaks perioodiks. Ma siiski pigem arvan, et peamine põhjus on selles, et rakette ei ole nii palju nagu eelmisel aastal. Kui eelmisel aastal alustasid venelased 80-90 raketiga, rünnakud toimusid iganädalaselt ning oli kordi, kus kasutati üle 100 raketi, siis praegusel hetkel neil ikkagi nii palju rakette ei ole. Nad vaatavad väga hoolega, kuhu rünnata, kuna teatud varu tuleb säilitada ka muudeks operatsioonideks. Venelased küll räägivad, et nad on oma sõjalise võimekuse taastanud, paraku on selles ka palju bluffi. Ma ei usu, et nad oleksid oma raketivõimekuse eelmise aastaga võrdse tasemel taastanud. Lisaks on Ukraina õhukaitse palju parem ja suudab neid efektiivsemalt alla lasta.

See nääklemine on kõige halvem. Ukraina ei saavutanud tõesti suveks püstitatud eesmärke rindel, aga selles ei ole midagi katastroofilist, sest ka Venemaa ei ole edasi liikunud. Kui aga peaks tekkima olukord, et Ukraina toetajad ei toeta Ukrainat enam sisepoliitilistel põhjustel, siis toob see üsna kiiresti kaasa olukorra täieliku muutumise. Mitte küll nädalate ja kuudega, aga poole aasta perspektiivis kindlasti. Patiseis USA kongressis on kestnud juba peaaegu kaks kuud, on peetud arutelusid, kuidas seda paketti menetleda ja nüüd on jõutud selleni, et kongressi vabariiklased tahavad, et kaasneks ka kokkulepe USA lõunapiiri immigratsiooniküsimuses. Läbirääkimised on liikunud esindajatekojast senatisse, mis on mõnevõrra parem variant, kuna esindajatekoja vabariiklased on tuntud oma äärmuslike seisukohtade poolest nendes küsimustes. Teadmata nüansse on väga raske ennustada, kas läbirääkimistel püütakse jõuda kompromissini või käib läbirääkimiste mängimine. Ajalooliselt on olnud nii, et kui USA-s on käinud läbirääkimised eelarve üle, siis on lõpuks ikka kokkuleppele jõutud. Pragmaatilisi kokkuleppeid on kergem teha, aga kui asi läheb ideoloogiliste küsimusteni, siis muutub olukord keerukamaks.